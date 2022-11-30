國防部： 13共機、3共艦 持續在臺海周邊活動 09:252022/11/30 中時 邱新博 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部今指出，截至6時為止，偵獲共機13架次(其中進入西南空域3架次)、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。(國防部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今指出，截至6時為止，偵獲共機13架次(其中進入西南空域3架次)、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 根據國防部提供航跡圖，有BZK-005多用途無人機1架次、殲-11機2架次進入西南空域。 九合一大選結束 8共機、4共艦持續在台海周邊活動 竹縣13鄉鎮謝票 楊文科：勝選是4年政績成果 桃園13路口試辦「行人綠燈早開」 保障行人先行 #國防部 #架次 #13 #共機 #共艦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》天候不佳 周日美近5000架次航班延誤 09:182022/11/28 財經 台中購物節消費登錄金額破135萬 加碼抽iPhone14 14:072022/11/28 生活 投票前夕也來！國防部： 11共機、4共艦侵擾台海周遭 範圍曝光 09:342022/11/26 政治 入冬首波冷空氣要來了 降至13度！連冷3天 07:242022/11/28 生活 疫情趨緩 國防部寒假戰鬥營明年共辦13個營隊 10:532022/11/29 政治 北歐雙人組合相隔13年二度來台 亞洲巡演消息釣出大票鐵粉 20:002022/11/29 娛樂 入冬最強冷空氣這夜報到！連2天濕冷 低溫探13度 08:092022/11/27 生活 民國112年國軍形象月曆 主題「時刻衛國」 10:392022/11/29 生活 役期延長添變數 國防部未鬆口 04:102022/11/30 政治要聞 10月筆電面板出貨量1350萬片 創10年來同期低點 15:342022/11/28 財經 網紅預測世足連槓13場被封「毒奶之王」 成反指標 14:302022/11/28 娛樂 張善政狂掃桃園 13行政區贏12區 04:102022/11/27 地方新聞 空中加油分軟硬 皆考驗飛行技術 04:102022/11/29 話題觀察 傳國防部評估租借民用空中加油機 04:102022/11/29 話題觀察 13檔法人轉買拚反彈 04:102022/11/27 產業特刊 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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