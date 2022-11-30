國防部今指出，截至6時為止，偵獲共機13架次(其中進入西南空域3架次)、共艦3艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部提供航跡圖，有BZK-005多用途無人機1架次、殲-11機2架次進入西南空域。