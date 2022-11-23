陞泰(8072)自結10月稅後盈餘為1100萬元，累計前10月每股盈餘約1.3元，陞泰表示，明年將大力洽談OEM訂單，特別是NDAA這塊市場的機會，審慎樂觀看待明年，明年應該會比今年好。

陞泰有安控及半導體代理兩大業務，中美對抗從NDAA、實體清單到出口管制，帶動晶片、產地及設計非陸制需求，全面引爆安控產品去陸化商機，陞泰自成立以來均在台灣深耕，產品都是在台灣研發、設計與生產製造，成為陞泰爭取訂單的優勢。

陞泰自結10月稅後盈餘為1100萬元，單月每股盈餘為0.14元，累計前10月合併營收為10.85億元，年減4.4%，稅後盈餘為1億352萬元，每股盈餘約1.3元。

為因應市場需求，陞泰今年第4季營運著重在產品線完整，特別是IP產品線，陞泰表示，明年會適度把IP OEM比重拉高，大力洽談OEM的機會，特別是NDAA這一塊市場，陞泰表示，今年第4季營運持平狀態，審慎樂觀看待明年，明年應該會比今年好。