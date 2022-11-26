櫃檯買賣中心第10屆第18次董事、監察人聯席會議通過東研信超（6840）、偉康科技（6865）及長佳智能（6841）股票上櫃申請案。

東研信超公司主係提供電子電氣產品之強制性與自願性測試驗證服務，董事長為吳仲超，推薦證券商係永豐金證券及康和證券，申請時資本額2億2990萬元；東研信超公司110年合併營業收入為8億2505萬9000元，稅後盈餘為1億2916萬5000元，每股盈餘為5.58元；111年上半年合併營業收入為4億3975萬9000元，稅後盈餘為6713萬8000元，每股盈餘為2.9元，累計前10月合併營收為7.58億元，年增10.9%。

偉康公司主係提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷及企業e化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，董事長為連泓鈞，推薦證券商係日盛證券、元大證券及凱基證券，申請時資本額1億3000萬元；偉康公司110年度營業收入為4億4040萬1000元，稅後盈餘為6587萬3000元，每股盈餘為5.41元；111年上半年營業收入為2億4142萬7000元，稅後盈餘為2876萬6000元，每股盈餘為2.18元，累計前10月合併營收為3.98億元，年增16.1%。

長佳智能成立於107年，主要業務為醫療大數據、醫療AI技術解決方案及雲端生醫平台，董事長兼總經理為陳明豐，目前股本為9億元，111年前3季稅後虧損為4353萬元，每股淨損為0.49元，累計前10月合併營收為3792萬元，年增8.77%。