櫃檯買賣中心預計於111年12月5日審議南俊公司(6584)上櫃案。

南俊公司主要從事鋼珠導軌之研發、製造及銷售，董事長為李金蘭，推薦證券商係凱基證券、富邦證券及宏遠證券，申請時資本額5億8489萬8000元；南俊公司110年度合併營業收入為20億4055萬6000元，稅後盈餘為8677萬4000元，每股盈餘為1.65元；111年前3季合併營業收入為16億135萬9000元，稅後盈餘為1億5825萬9000元，每股盈餘為2.71元。