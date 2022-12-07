被疫情耽誤的8000噸河南蔬菜在上海上架謀出路。圖為河南地裡搶收大白菜。（聯華集團提供）

前段時間受當地疫情影響，河南商丘市永城市陳集鎮田地裡數千噸原本要運到當地批發市場的蔬菜無法運出，最近與上海400多家世紀聯華及聯華超市直營門店合作，「青雜三號」大白菜率先於6日運抵聯華倉庫，經過常規品質檢測及篩選流程，7日正式上架，對外平價銷售，售價僅0.78元人民幣／斤。

聯華生鮮採購部負責人王加民說，7日上架這款新鮮水潤的「青雜三號」大白菜，是最適合製作泡菜的品種，種子精良，入口清脆，解決農戶燃眉之急的同時，也讓上海市民吃到平價新鮮的好蔬菜。

王加民表示，7日開始，世紀聯華及聯華超市直營門店將陸續上架8000噸不同品種的河南蔬菜，他們都是當地農民被疫情耽擱的「生路」。

一輛裝滿18噸大白菜的聯華愛心助農幫扶車5日緩緩發動，在聯華與河南各級政府的協調幫助下，向著位於上海江橋的聯華物流倉庫出發，預示聯華與河南當地政府攜手的愛心助農幫扶項目正式啟動。

前段時間受當地疫情影響，河南商丘市永城市陳集鎮田地裡數千噸原本要運到當地批發市場的蔬菜無法運出，「作為季節性的蔬菜，耽誤上幾天就很有可能造成嚴重的損失。當時可真是把我們急壞了，眼看著辛苦種植的菜就要爛在地裡，心裡別提多著急了。」陳集鎮練油坊村農戶黃海軍說。

陳集鎮黨委書記魏靖武想起聯華曾經有過很多愛心助農的事蹟，他輾轉找到了之前曾在聯華河南公司工作的員工幫忙聯絡上聯華總部。

「沒想到，很快聯華的生鮮採購部工作人員就打電話跟我對接具體事宜，幫我們解決了大問題。」魏靖武說。

11月28日，在接到河南當地政府的求助資訊後，聯華生鮮採購部迅速行動起來，第一時間組織河南公司採購人員來到田間地頭，在查看過大白菜、薺菜、蘿蔔、辣椒和大蔥的品質後，決定分批收購8000噸蔬菜，幫助農戶渡過眼前因疫情導致的蔬菜滯銷難關，並安排保存時間最短的大白菜先行裝車，發往上海物流倉庫。