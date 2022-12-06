台灣─雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇透過募資等彌補不足，終於在今年暑假完工，未來希望擴大服務量能、協助2000名當地婦女。（台灣中心提供／林良齊台北傳真）

台灣─雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇透過募資等彌補不足，終於在今年暑假完工，未來希望擴大服務量能、協助2000名當地婦女。（台灣中心提供／林良齊台北傳真）

敘利亞內戰至今已逾11年，造成百萬家庭流離失所，其中有不少人逃至鄰近的土耳其雷伊漢勒，約有25萬名敘利亞難民在雷伊漢勒，為了協助難民就業，外交部出資40萬美金（約1200萬）、雷伊勒漢則提供1800坪土地，台灣─雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇透過募資等彌補不足，終於在今年暑假完工，未來希望擴大服務量能、協助2000名當地婦女。

土耳其雷伊漢勒市位於土耳其、敘利亞邊界，小鎮居民僅10萬人，但卻收容25萬餘名敘利難民，其中多數又是婦女及兒童，為了協助難民，裘振宇蒐集當地的邊境圍牆、打造成類似清真寺的一個個單位。

「只要有工作沒有人會成為難民」，裘振宇表示，因此台灣中心不提供住宿，而是把空間做為工作室，讓婦女在裡面編織、販售、賺取所得，只要媽媽有工作，小朋友就不會挨餓，甚至還能去上學。

裘振宇說，目前台灣中心第二期工程已在今年暑假完工，服務500名敘利亞難民及200名土耳其婦女，希望能夠持續擴大服務量能，「台灣人在黑暗之處點量燭光，才能讓世界看到台灣」。

台灣雷伊漢勒中心表示，將持續提供「基礎建設」、「工作機會」及「永續教育」等主題，透過職業訓練和教育機會，支持敘利亞婦女就業自食其力，也讓孩子們透過教育改變生命困境。

裘振宇提及，雖然目前已完成興建工程，但每個月仍有上百萬營運經費，因此將再度透過募資平台集資。