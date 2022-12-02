中租-KY(5871)旗下新加坡子公司中租金融服務（CIFSS）1日完成2.84億美元聯合授信案簽約，並將中租-KY永續作為納入聯貸條件。此案原規畫募集2億美元，最終結案金額2.84億美元，超額比例達1.42倍，顯示銀行團對經營團隊肯定，並對其未來營運深具信心。

此次聯貸案由中租-KY董事長陳鳳龍、兆豐銀行董事長張兆順共同出席主持簽約，募集資金將供CIFSS充實營運周轉所需。此案由兆豐銀統籌主辦，合庫、一銀共同主辦，新加坡華僑銀行、土銀、臺企銀、台中銀、台銀及高雄銀共同參與。

發軔於台灣的中租-KY經營租賃業45年，隨著台商企業海外投資腳步，在東協10國中已在7國成立據點，將台灣成功經驗複製到海外。2020年於新加坡成立的CIFSS，主要提供船舶、航空器、機器設備等金融服務。

受惠台灣與東協地區成長動能強勁，中租-KY 2022年前10月自結合併營收710.99億元、年增達20.39％，改寫同期新高。歸屬母公司稅後淨利232.9億元、年增達28.91％，已超越去年全年的216.43億元、提前改寫年度新高，每股盈餘（EPS）14.69元則創同期新高。

觀察中租-KY各地區前10月營運狀況，台灣獲利年增達27％、東協獲利年增達22％，中國大陸獲利則年增4％。此外，中租-KY響應政府政策，積極投入節能與創能事業，截至11月全台已有3118間電廠，年發電量超過1GW（10億瓦），已為國內太陽光電龍頭。