儘管電動工具廠訂單因宅經濟退燒，美國持續升息而導致當地房地產及修繕市場需求減少而下滑，精密齒輪大廠鈞興-KY今（8）日公布11月及前11月合併營收雙雙改寫同期次高。鈞興因電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶下單力道回升，第四季營運審慎樂觀。

鈞興11月合併營收2.27億元，月增36.52％、年增15.47％；前11月合併營收22.38億元，年減11.55％。鈞興表示，電動工具、園林工具等主要客戶庫存良好去化，不僅加大整體下單力道，也湧現急單，鈞興加速產品出貨排程，以滿足客戶訂單交期，帶動精密五金件、齒輪箱、工業機器人齒輪等產品出貨銷售表現回升，是11月營收不單創近5個月單月合併營收新高，也改寫同期次高。

鈞興表示，鈞興戮力深化與電動工具、園林工具、工業縫紉機、工業機器人等既有品牌客戶業務合作，目前持續與客戶針對明年新款或改款升級產品專案開發，共同產品開發案件量也較去年同期成長，凸顯品牌客戶對於明年市場需求仍有一定能見度。此外，鈞興也積極拉升越南新廠產能與精進生產效率，國際品牌客戶採購供應鏈去全球化趨勢，加上鈞興開拓東南亞地區業務接單，帶動越南廠產能規模逐步提高，目前已損益兩平。

鈞興指出，展望2022年第四季，鈞興持審慎樂觀看法。觀察目前電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶下單力道回升，持續深化各類齒輪、諧波減速器、中置電機等主力產品研發技術與專利佈局，同時穩步拉升越南廠整體產能計畫，並提高鈞興在全球齒輪傳動市場的競爭力。

此外，鈞興電動助力車(E-Bike)新應用領域進展布局，陸續將下管型中置電機標準品，送至客戶端進行產品認證，可望增加未來營運成長動能。