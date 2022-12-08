中美晶(5483)今日召開董事會，通過2022年上半年度盈餘暨資本公積發放現金股利案，今年上半年每股稅後盈餘為5.26元，將自盈餘配發每股2.37元現金股利，加計資本公積配發每股0.83元現金股利，合計每股將配發3.2元現金股利，配發總金額為18.8億元。中美矽晶過去皆維持較高的股利政策，不僅較同業高出許多，同時也高於台灣太陽能同業平均及上市櫃公司平均。透過策略性調降往年高於產業平均之股利發放率，中美矽晶將資金投資於製程改善與能力提升，以追求未來營運成長及永續經營。除息基準日為2023年1月18日，股利發放日為2023年2月17日。

時序即將進入冬季，穩定能源供給成為各國關注焦點，今年能源短缺的情況使石化燃料電廠重啟，氣候異常情況加劇。面對環境永續經營與能源供給穩定課題，再生能源的重要性與日俱增，在地化之建置除可使能源供給自給自足外，乾淨的能源亦可減緩日漸嚴重的氣候變遷問題。今年隨著太陽能建置量逐步攀升，太陽能原料多晶矽面臨供不應求的狀況致使價格上揚，但近期隨著更多產能的投入，供需已逐漸呈現平衡，歐美等國推行的補助和獎勵政策，亦將有助太陽能電池、模組的價格穩定，推升太陽能建置量。

中美矽晶在太陽能領域耕耘多年，為單晶高效電池產品的領先者，於今年完成尺寸產品規格提升，M6電池產線已全面量產，M10高效電池產線也完成建置，將持續開發新製程並提升太陽能產品的性價比，透過技術與產品尺寸差異化戰略，建立鞏固的競爭地位。

關於日前經濟部預告明年躉購費率草案將光電躉購費率調降1至3%事宜，中美矽晶認為此政策將對國內太陽能產業造成很大衝擊。太陽能產業面臨從源頭多晶矽、各種工程材料成本、人工費用以及銀行融資成本等一連串的成本上漲，然躉購費率不僅未能反映建置成本上升之趨勢，反而調降，對於業者而言是沉重負擔。依據台灣政府規劃的淨零排放路徑，2050年可再生能源比重將達70%，日照量充足是台灣最大的優勢，太陽能亦是再生能源主力，台灣的製造實力與國際競爭力仰賴穩定以及充足的綠色能源，期盼政府能夠考量產業情勢與國家戰略目標，制定合宜的太陽能躉購費率，使再生能源成為維持台灣能源韌性的最大助力。