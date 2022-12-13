大陸海關總署以註冊訊息不完整為由，禁止台灣食品、水產進口，衛福部食藥署長吳秀梅今（13）日證實，包含佳德糕餅等多家廠商，被要求補件提交產品配方與比例。另外從財政部國庫署官網也可找到輸陸註冊申請書，針對原、配料要求提供占比的欄位。

財政部國庫署官方網站中，可以找到「輸大陸食品生產企業註冊申請書」，欲申請企業須在申請書上註明各項資訊，包含「企業基本資料」、「本次申請食品品種及相應企業類型」、「擬對大陸註冊/增加的產品」、「近2年出口貿易情況」、「原料/配料信息」、「生產/加工用水水源」、「人力資源」等。

輸陸食品註冊申請書，確實有「該原料/配料在產品中占比」的欄位須填寫。（圖／擷取自財政部國庫署）

在「原料/配料信息」欄目中，須填載「原料/配料對應的產品名稱」、「原料/配料名稱」、「來源國家」、「該原料/配料在產品中占比」等資訊。

食藥署長吳秀梅今天傍晚表示，食藥署到今年3月9日才收到陸方新版註冊文件，才得知業者得提交產品配方與比例，國內仍維持31件推薦註冊以及824件自行註冊的食品可赴陸銷售。