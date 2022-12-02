大陸湖北省文物考古研究院從2019年開始，對武當山古建築群的「五龍宮遺址」進行考古研究，此為一座大型道觀，同時具有皇家與道家宮觀的特點，始建於唐代貞觀年間，擁有千年歷史，明朝時期最為興盛，目前在遺址中發現院落、房屋等遺跡，還出土1000多件古文物，另外在一處水底還發現5條龍浮雕。

根據《央視新聞》報導，五龍宮遺址位於湖北省十堰市武當山，面積達5萬平方公尺，出土文物多達1000多件，分為陶、瓷、銅、鐵、木、骨、石、琉璃等8類，包含建築、生活器具、宗教用品等，文物年代最早可追溯至漢朝，其中有一塊石碑，正反面都刻有文字，共有246個字，紀錄明朝永樂年間的一場祈福活動。

另外在一處水池底部還發現五龍、龜蛇等造型浮雕，初步推斷修建年代為宋朝，湖北省文物考古研究院副研究員康予虎提到，根據文獻記載，唐宋時期有一種五龍祈雨儀式，每當遇到旱災，官方就會派專人在名山大川進行祈雨，目前初步認為，五龍浮雕位置就是唐宋官方祈雨儀式的活動場所，在大陸首次發現，具有重要研究意義。

五龍宮遺址還出土真武像、靈官像等數尊青銅造像，有些造像採用鎏金工藝，康予虎表示「金屬造像雖破損嚴重，但整體製作工藝非常精美，表情栩栩如生，根據現存武當山明代皇家御賜造像對比，它可能是明代皇帝御賜的金屬造像」，而御賜造像也顯示出明朝的工藝水準，有助於研究明代的金屬鑄造、道教造像製作。