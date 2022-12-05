新北市政府利用不到2年時間，將藏污納垢30年的五股垃圾山翻轉成為夏綠地，而這樣的成果也獲得肯定，五股垃圾山專案團隊榮獲「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，並受邀參加今（5）日舉辦的頒獎典禮。

新北市府為整頓長期遭堆積非法棄置物、黑道盤據、違章建築林立的五股垃圾山，於2019年9月成立五股垃圾山專案團隊，全力輔導在地民眾申請合法使用、留設綠化及開放空間，最後在不到2年時間，終於成功翻轉五股垃圾山，搖身一變成為現在的夏綠地。

在專案期間，團隊成功協助157件申請案，總計179家廠家取得合法使用並改善環境，讓全區範圍釋出將近61公頃的綠化空間。過程中也落實永續發展的理念，結合多項聯合國永續發展目標（SDGs），包含SDG11永續發展的市鎮規劃、SDG15保育及維設生態領地、SDG17促進目標實現的夥伴關係等。

而專案團隊的成果也獲得肯定，獲得「111年台灣健康城市暨高齡友善城市獎綠色城市獎」，並在今天受邀頒獎。新北城鄉局表示，五股夏綠地」專案讓垃圾山走入歷史，獲獎給予團隊很大的肯定與信心，未來也會持續輔導在地市民，以永續維護生態環境。