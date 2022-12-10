今年邁入第3年的「藝起來新莊串門子活動」，今(10)日在新莊慈祐宮前的廟街展開，來自新北市各區24個社造團隊特別揪團組成「新莊進香團」，到新莊慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，舉行各式工作坊、體驗活動等，新住民陶卉帶領團隊登台唱越劇，新北市文化局長龔雅雯特別前來參加，鼓勵青年把新莊廟宇的精神宣傳發揚出去，為文化添上新香火。

龔雅雯表示，新莊廟街有三百多年的歷史，不但為台灣商業史寫上最輝煌的一頁，在地古蹟廟宇更是最珍貴的文化資產，而新北市社造能量充沛，年輕人活潑有新意，用有形的活動，創造無形的鏈結，用創意翻轉新莊廟街，讓廟街的價值被看見，為地方注入更多生命力基因，這就是世代交替，薪火相傳的意義。

文化局表示，為了凸顯新莊廟街上，各古蹟宮廟的獨特性，特別為7座廟宇各自提煉出7種精神價值，分別為分別為「溫柔堅定(慈)」慈祐宮、「勇敢面對(武)」武聖廟、「安靜聆聽(潮)」潮江寺、「開枝散葉(廣)」廣福宮、「見多識廣(文)」文昌祠、「挖掘內在(藏)」地藏庵、「赤子之心(元)」保元宮，各青年社造團隊依所關注的議題設計發揮，把廟宇的精神和個人的理念結合，設計各式各樣的活動，例如在地藏庵展示官將首的服飾，在潮江寺讓民眾戴上耳機，用Podcast方式聽新莊街仔聲等等。

2022藝起來新莊串門子相關系列活動，還包括新莊文化藝術中心扣合傳統布袋戲文化所辦理的兩大布袋戲特展，「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展、「幕前·幕後—傳統藝術藝師」紀錄展，還有金曲歌王「謝銘祐」及麵包車樂團現身「唱恁的歌」，另外新北市立圖書館新莊中港分館推出「新」英雄崛起-英語走讀新莊廟街等。