選戰倒數3天，民進黨新北市長候選人林佳龍今至新莊區的路口向一早出門上班上學的市民請託拜票，許多支持者也熱情給予鼓勵和互動，林佳龍表示，距離投票日越來越近，由於支持者比較勇於表達，所以透過車隊掃街、站路口拜票可以看到，越來越多支持者，會揮手互動、比讚，相當熱情。

林佳龍說，相信最後結果能夠衝高投票率，因為我們的訴求得到大家的迴響，就是「新北大翻新、市民大翻身」，在經過4個多月的努力，我們的團隊非常地團結，市長跟市議員的聯合競選，也帶動了整個氣勢，所以最後3天，希望能夠接觸更多人，讓熱情燃燒，票投給我們，也替我們拉票。

林佳龍表示，民進黨的議員都非常認真，除了他自己之外，他也盡力為議員候選人拉票，讓民進黨能強化地方實力，扎根地方服務。

選舉進入尾聲，民進黨陸戰齊發，林佳龍競辦總幹事、立委吳秉叡，與市議員候選人翁震州、林秉宥、鍾宏仁、蘇錦雄，今早也陪同林佳龍一起至新莊區的路口拜票。