新北市文化局舉行「藝起來新莊串門子」已邁入第3年，今年邀集29區社造團隊組成「新莊進香團」，前進新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，辦理創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演。（新北市文化局提供）

新北市文化局舉行「藝起來新莊串門子」已邁入第3年，今年邀集29區社造團隊組成「新莊進香團」，前進新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇，辦理創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演，甚至錄製Podcast介紹廟宇文化，希望傳承廟宇精神和廟街印象，12月10日至24日邀請民眾一起進香。

文化局長龔雅雯說，新莊廟街有300多年歷史，為在地重要的文化資產，為了打造延續地方品牌和文化，轄內29區年輕社造團隊、新莊在地組織首度嘗試在廟街開設快閃工作坊，希望藉由年輕人的創意和文化覺察力，用活潑的想像力和活動設計，重新詮釋地方廟宇的精神，翻轉新莊廟街。

文化局指出，2022藝起來新莊串門子「新莊進香團」將會前進新莊慈祐宮、武聖廟、潮江寺、廣福宮、文昌祠、地藏庵、保元宮等7座廟宇，提出「溫柔堅定(慈)、勇敢面對(武)、安靜聆聽(潮)、開枝散葉(廣)、見多識廣(文)、挖掘內在(藏)、赤子之心(元)」7個精神價值。

社造團隊依據各自關注的議題設計發揮，像是民眾可以在潮江寺內用Podcast聽新莊街仔聲，在慈祐宮上廟宇手繪工作坊、體驗家將畫臉等。

文化局表示，新莊串門子活動還有新莊文化藝術中心扣合傳統布袋戲文化辦理的兩大布袋戲特展：「壁生年華」鍾任壁大師技藝傳承特展、幕前·幕後—傳統藝術藝師紀錄展，另外，金曲歌王「謝銘祐」及麵包車樂團也將現身「唱恁的歌」，新北市立圖書館新莊中港分館也推出「新」英雄崛起-英語走讀新莊廟街等活動。詳情可至文化局網站查詢，預約體驗活動自即日起在活動官網報名，額滿為止。