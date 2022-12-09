聖暉*（5536）9日公布11月合併營收達29.4億元，年成長33％，再度改寫歷年同期新高；前11月合併營收達254.9億元，年成長41％，齊步刷新歷年同期新高。聖暉*9日收盤價107元，漲幅1.4％。

聖暉*表示，集團整體未完工在建工程案量保持高水位，台灣、大陸地區專案如期施作，加上集團持續精進專案工程人力調配、掌握原料採購交期、生產模組化作業流程，滿足各產業主要客戶無塵室與機電工程專案施作完工進度，挹注整體營運維持良好動能，是單月營收續創歷年新高的關鍵。

聖暉*進一步指出，多產業、多區域、多工種業務布局策略奠定利基，加上持續擴大集團多元業務結盟與資源整合，助力聖暉*整體業務接單、中長期穩健營運動能。

聖暉*今年不僅台灣業務表現隨著台商回台投資、半導體產業加大台灣市場布建計畫而有所提升，東南亞地區網通伺服器、半導體封測、其他傳產等加大擴建計畫，以及大陸地區持續推動擴建晶圓廠目標，皆有助於創造集團良好業務接單環境。

截至目前，聖暉*整體接單區域分布來看，台灣、大陸地區仍保持高雙位數年成長，而東南亞地區則呈現超過倍增接單成長力道，凸顯聖暉*差異化業務策略，有助於集團營運抵禦單一產業與區域市場景氣波動影響，並均衡且穩健擴大營運獲利規模。

展望第四季，聖暉*秉持三大業務策略主軸，同時擴大國際化人才團隊、精進內部管理綜效，不排除持續找尋業務結盟夥伴，全方位完善集團拓展全球業務競爭力，擴大整體業務接單量能，致力精進集團整體獲利能力。

此外，看好全球綠色環保趨勢明確，聖暉*深化開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，強化各產業客戶業務合作黏著度，創造未來營運有利之挹注。