頭份警分局逮獲黃姓竊嫌，起獲作案工具瓦斯切割器。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局逮獲黃姓竊嫌，起獲作案車輛。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣黃姓男子因缺錢買毒吸食，連續行竊路邊汽車、小貨車的觸媒轉化器變現購毒，苗栗縣警局頭份分局接獲多名車主報案後展開偵辦，鎖定黃嫌涉嫌重大，日前在頭份市明新街埋伏逮獲黃嫌，並從他身上起出安非他命9包以及行竊的瓦斯切割器1組，詢後已依法送辦。

頭份警分局頭份所是在月前接獲民眾報案指稱，自家小貨車觸媒轉換器遭竊，警方受理後成立專案小組全力偵辦，經調閱監視器、查訪，發現涉案車輛車牌與車身不符，但經常在頭份市出沒，專案人員3天前發現該車再度出現頭份市明新街附近，隨即前往埋伏。

經過6個多小時埋伏，專案人員見到黃姓男子從車上下來，立即上前盤查，當場在黃某身上查獲安非他命共9包，並在車內查獲行竊汽車觸媒轉換器使用的瓦斯切割器1組，經查詢後確認黃某目前因竊盜案通緝在案，另查出黃某涉及竹苗地區多起竊案，正擴大偵辦。

警方調查，44歲的黃嫌目前是由苗栗地檢署發布的竊盜通緝犯，涉嫌於月前凌晨駕駛自小客車前往頭份市民族路，乘機竊取汽車觸媒轉換器後離去，並將友人車牌懸掛在自小客車上，以躲避警方查緝，原本以為神不知鬼不覺，最終仍為警方循線查獲。詢後，警方將黃嫌依竊盜、毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

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