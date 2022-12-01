新竹Big City巨城周年慶1日起登場，買氣大爆發，首日業績破5億，較去年同期成長6％，一早10點前停車場入口已大排長龍，1樓戶外廣場及各樓面滿滿等待入場的民眾，總計首日來客數逾15萬人，消費者驚呼新竹人的日常「不是在巨城，就是在前往巨城的路上！」

許多消費者早已鎖定要購買的商品精準出手，限定消費累計50萬、80萬的滿額贈購物金活動，兌換速度飛快，一早更有百萬刷手現身，足見大新竹地區的超強消費力，拉抬周年慶首日客單較去年大漲超過13％。

巨城指出，疫情解封後，婚嫁喜慶活動蓄勢待發，新人必備的鑽戒、珠寶、黃金等商品熱銷，另外，氣溫驟降加上國旅登山露營熱潮持續，戶外休閒用品專區購物人潮不斷，保暖衣物、高機能服飾配件、登山露營用品也相當熱賣，解封經濟帶動整體精品珠寶、服飾戶外用品類業績，較去年同期成長1成。

由於年底迎來交屋潮，宅經濟發威，成家所需的智能大小型家電如冰箱、洗衣機、電視熱銷，家電商開店不到2小時已突破千萬業績；iPhone 14全系列及新款平板、耳機等商品熱賣超過200組，同樣賣破千萬，家電3C整體業績較去年同期大幅成長2成。

此外，由於疫情使得民眾養生保養觀念提升，養生禮盒、保健食品推出囤貨組合，吸引消費者排隊熱購，帶動整體禮盒類業績較去年同期成長3成之多，讓業者樂得眉開眼笑。