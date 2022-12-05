搜救人員運用橫渡方式接觸傷者，經檢視後傷患意識清醒，意識清楚可以行走。（消防局第二大隊提供）

登山客失足滑落山坡卡在樹邊 消防弟兄漏夜救援

一名41歲的登山客，於4日傍晚6時許，在屋東縱走（屋我尾至東卯山路段），因失足滑落山坡有輕微擦傷，卡在樹邊，向台中市消防局第二大隊請求協助；

由谷關分隊及和平分隊共2車4人出勤前往搜救，於5日凌晨1時20分返抵登山口，因傷者拒絕就醫，出勤人員完成救援協助任務。

消防局第二大隊長於余易祐說，該局在4日傍晚6時01分，接獲110轉報，於屋我尾至東卯山路段，有一名登山客蕭姓男子失足滑落山坡，有輕微擦傷卡在樹邊，請求派員協助；第二大隊立即派遣谷關分隊及和平分隊共2車4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援。

余易祐指出，搜救人員於4日深夜10時20分抵達報案位置，搜救人員運用橫渡方式接觸傷者，並於10時57分救出傷者回到路徑上；經檢視後傷患意識清醒，四肢輕微擦傷，意識清楚可以行走，無生命危險，經補充水份、給予物資後陪同下撤。

余易祐強調，搜救人員等一行人，於5日凌晨1時20分返抵登山口，因傷者拒絕就醫，出勤人員就整裝返隊待命，完成救援任務。