魚池消防分隊新建廳庫，8日落成啟用。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣消防局第2大隊魚池分隊新建廳庫（廳舍及車庫），歷時5年耗資3500萬元，終於大功告成，8日落成啟用；縣長林明溱表示，今年10月間，日月潭消防分隊廳庫落成，如今魚池消防分隊廳庫啟用，居民和遊客的安全更有保障。

魚池消防分隊新建廳庫啟用，由林明溱與縣議員謝明謀、魚池鄉長劉啟帆、消防局長林聰吉等人，在義消、婦宣、鳳凰志工及民眾見證下剪綵揭牌，也為遊客及民眾生命財產安全，奠定新里程碑。

林明溱表示，10月才主持日月潭消防分隊新建廳庫落成，2個月後，鄉親苦盼20多年的魚池消防分隊，也有美輪美奐功能齊全的新家，他的縣長任期雖然只剩10多天，但想替南投縣民做的大小事，幾乎都做到了，可以安心卸任。

魚池消防分隊新建廳庫，從土地取得到新建完成，經過長達5年時間，縣府分3年編列3500萬元經費，新建工程於2020年8月動工，廳庫興建3樓建築物，總樓地板面積1342.34平方公尺，優化消防救災車輛及裝備器材存放空間，並提供消防救災人員更舒適的執勤環境。

縣議員謝明謀及鄉長劉啟帆，不約而同指出，魚池鄉2個消防分隊，過去都面臨廳庫老舊，而且不敷使用的困擾，幸好縣長林明溱重視支持，才能先後完成重建及遷建；南投縣是觀光大縣，日月潭更是國際級風景區，每年吸引大量遊客造訪，因此，魚池地區發生的災害事故、救護案件也隨之增加，如今有了更完善的消防分隊廳庫，更能保障魚池鄉民，及觀光遊客生命財產安全。