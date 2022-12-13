百萬YouTuber白癡公主（戴平雅）花2個月開咖啡廳，12月1日正式開幕，未料才過10天，她稱地主不願意續租，只好另尋店面重新營業，粉絲心疼白癡公主的遭遇，在網路狂罵地主。對此，地主透過社群平台發6點澄清，並喊話白癡公主「可以為了流量再發一篇解釋解釋」，質疑她只是為了炒作。

白癡公主10日在YouTube頻道上片宣布咖啡廳正式完工，感謝許多民眾在開幕當天光顧。不過，她提及地主在營業日當天突然進到廚房說要找老闆，「地主說不願意再繼續租地給我們了」，表明要把地收回，白癡公主和團隊經過討論，想了很多種解決方案，最終決定尊重地主的想法，另尋其他店面做生意。

許多網友為白癡公主打抱不平，引起不小的聲浪；對此，地主昨（12日）晚間在論壇Dcard發6點聲明，透露11月30日從朋友口中得知白癡公主把咖啡廳頂讓下來，嘗試各種方式聯絡均未回應，「沒辦法只好12/1開幕當天去了解清楚到底是否有二房東的疑慮，頂讓下來是否包含接手地上物。」

地主強調是白癡公主助理帶他們去廚房找老闆，「並非白癡公主影片中所說的衝進去廚房，有監視器的話歡迎公布」；此外，地主質疑白癡公主是否為真正的老闆，因為當初洽談的是前咖啡廳老闆，「白癡公主本人根本沒有跟地主簽約，所以哪來的毀約？『不租了』從頭到尾地主沒跟租客說不租了，只說租約到不租了，6個字變3個字意思差很多。」

地主接著表示，雙方尚未談好定案，卻有許多捕風捉影的影片，暗酸白癡公主「如果這是為了人氣流量，只能說你們做到了！（簽約問題始終都跟白癡公主無關）」最後更說自己只是想要交代，喊話：「白癡公主可以為了流量再發一篇解釋解釋。」