知名YouTuber愛莉莎莎過去曾以分享韓國彩妝、服飾等流行資訊而聞名，在YouTube頻道上擁有百萬粉絲訂閱，加上她甜美外型與直爽的性格，使她追蹤數不斷飆升，而近期將重心轉向「流量課程」的她，被不少網友詢問「是不是賺爛了？」對此，她也特別發文說明真相。

愛莉莎莎今日稍早在個人IG上發文，表示「最近大家一看到我第一句話都問我說是不是賺爛了？（因為新聞都報的很誇張）是真的有賺錢，感謝大家支持，不過跟大家想像的金額可能差很多唷！」愛莉莎莎解釋，大家在平台上看到的營業額，其實要先扣掉給顧客買的折扣碼，並扣除所有廣告費、製作費，這些大概就去了1/3 ~1/4，接著再跟課程平台分潤，還有經紀公司拆分，最後剩下的才是她的實際收入，「算起來可能不到1/3～1/4（還要再乖乖繳稅）」，不過她也承認這些收入已夠讓她沒有壓力的開心生活。

而孝順的愛莉莎莎還表示，自己賺到錢的第一件事就是想幫爸媽重新裝潢房子，讓爸媽生活得更加舒服，另外也能與大家分享如何改造房子，對她來說簡直是一舉兩得，最後她也不忘表示「目前收到12000學員了，真的很感謝大家支持」。事實上，以愛莉莎莎一堂課3680元收費方式來說，扣除成本的費用仍相當可觀，因此網友看到後紛紛表示「1/4也是1000萬了，真的超級會賺錢，欽佩滿滿」、「賺爛這詞不容易出現」、「大家只看到賣的價格但沒去向中間還要扣掉很多費用，愛莉莎莎加油」、「賺錢憑本事不用對任何人報備」、「真的好厲害」。