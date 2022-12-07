網家(8044)旗下專營日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」，統計今年前11月業績已遠遠超越去年度的業績規模，繳出年成長率超過60％的成績，2022年全年營收推升至歷史新高；此外，日前的三周年慶活動在日圓貶值潮及雙11買氣高峰促動下，全站檔期業績（10/23～11/30）與去年同期相比也超過2成，日本跨境網購相當火熱。

網家董事長詹宏志指出，比比昂推出至今已滿3年，不論在用戶數、交易量成長迅速，期間恰巧碰上疫情，在國境封鎖下，跨境電商對於消費者及商家的服務價值都更被凸顯。比比昂不僅解決了語言隔閡、物流集運、支付報關等傳統代購的消費痛點，並提供包含中文藥妝商城、日本電商平台代標代購、隨選即買超過200家在地店家等多元的跨境購物模式，讓台灣消費者與日本的距離咫尺天涯，跨境電商趨勢也將會成為新的生活型態、主流消費方式。

比比昂株式會社社長羅薇琳指出，比比昂自2019年10月正式開站，預期2022年相較2020年，3年下來全站業績強勁成長近300％，進口包裹總重量也增加近2.5倍，疫情下消費者對於透過跨境電商進行海外消費的意願大幅攀升，購買商品也越來越多元化、特色化。

比比昂串連日本各大電商平台與眾多品牌商家，讓消費者能夠即時以當地的價格入手商品，更省去穿梭日本大街小巷比價扛貨的麻煩，國境解封後，跨境購物與旅遊消費並不會相互衝突，反倒是為喜愛日本商品的台灣人帶來更便利的消費模式，後疫情時代將加速養成台灣人高哩程購物的全新消費習慣。

比比昂陸續與日本物流巨頭SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、日本最大二手交易平台Mercari、日本超平價連鎖藥妝店SUNDRUG等關鍵要角合作，以「價格優勢」、「豐富商品」、「配送便利」三大攻心計，成功搶下廣大哈日族的心佔率。目前更有全新的戰略結盟夥伴，包含日本前五大綜合商社伊藤忠商事、日本時尚領頭集團ONWARD HOLDINGS旗下ONWARD MARCHE，比比昂將持續深化跨境銷售的服務能量與價值，讓跨境購物更加走入台灣消費者的日常。