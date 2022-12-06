玉晶光（3406）6日公布11月營收，經結算11月合併營收為19.79億元，較10月的23.14億元，減少14.48％，惟仍較去年同期的19.25億元，成長2.81％。另累計前11月合併營收177.62億元，亦較去年同期的149.06億元成長19.17％。

玉晶光指出，因客戶需求稍緩，導致第四季營收較第三季走低，但隨著客戶浮現新的產品應用需求，未來的營運還是正面看待，另針對其他部分客戶的新產品動向，玉晶光亦表示，都有滿足客戶的時程，然何時會有較大的貢獻，仍須視客戶實際的拉貨狀況。