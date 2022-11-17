工業用蝶閥大廠捷流閥業受惠於石化及半導體等產業建廠，以及全球能源價格飆漲而帶動LNG載運船需求，船舶業訂單也增長，目前訂單能見度看到明年第一季，推升前三季EPS達6.84元、前十月合併營收21.69億元，雙雙改寫同期新高。

受通膨、俄烏戰爭等因素干擾，捷流審慎保守看待第四季營運，法人仍樂觀預期，捷流今年合併營收及獲利有機會締造史上新高。

捷流第三季合併營收6.81億元、EPS為2.19元；前三季合併營收20.03億元、本期淨利2.86億元、EPS達6.84元，分別年增11.83％、15.92％、8.74％，改寫同期新高。捷流表示，捷流持續透過多元產業業務接單模式、優化兩岸生產基地出貨排程、完善垂直整合效益等策略，推升整體產能稼動，是前三季整體營運締造歷年同期新高的主因。

捷流因大陸十一長假，工作天數減少，以及部分客戶延後拉貨，10月合併營收1.65億元，年減14.44％；前十月合併營收21.69億元，年增9.14％，仍改寫歷年同期新高。

捷流指出，捷流目前兩岸主要客戶訂單能見度看到明年第一季，但會留意通膨、俄烏戰爭等外部因素干擾客戶拉貨情況，第四季營運審慎保守。