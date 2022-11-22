海灣（3252）國際22日受邀法說時表示，自107年由營建類股轉型為觀光類股，營收主要來自飯店經營與觀光休閒產業，隨著疫情趨緩，推升第三季獲利年增1.2倍；前三季合併營收4.62億元，已超越去年全年，EPS 0.49元。法人表示，海灣去年EPS 0.71元，今年獲利超越去年仍可期。海灣22日股價以16.95元平盤作收。

海灣表示，自10年前開始買入「海灣深坑假日飯店」開始，到近幾年入股「中科飯店」、租賃「海灣藝術酒店（前身為通豪飯店）」，海灣旗下擁有超過1,300間客房。隨著今年10月13日起邊境解封，防疫旅館於10月20日起全面退場，台灣已開放觀光旅遊與停滯已久的商務交流，海灣旗下所屬飯店入住率及營收，預期將可穩健成長。

此外，位於台中大坑風景區的「海灣HiONE啵比星球」，也是海灣的營收主要來源之一。該園區自109年元月試營運，以寵物樂園為構想藍圖，建立了亞洲最大的寵物友善樂園。不過，經過實際營運後發現，海灣啵比星球更適合走向親子主題的育樂場所，因此去年中已轉型為恐龍探索樂園，今年暑假期間吸引大批遊客入園遊玩，推升海灣前十月營收達5.11億元，年增52.7％。

海灣表示，多年來一直在評估處分資產的可行性，從幾年前處分建案開始，未來海灣對於活化花蓮的土地資產及深坑假日飯店，均朝向正面積極態度處理，期望能作出對股東最有實質的助益。