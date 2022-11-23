受惠鉀肥、航運行情活絡攀揚，東鹼（1708）前三季EPS 4.65元，改寫歷年新高紀錄，全年營運可望持穩衝高。展望後市，東鹼認為，因俄烏戰爭，純鹼、化肥價格創近年新高，明年需求回穩，惟價格降幅恐加劇，銷售除穩固現有客戶，並開發新市場，搭配明年初開始生產小蘇打，有助強化外銷能量。

此外，東鹼船隊今年陸續換約，因定期租約的遞延效果影響，平均租金今年至今仍有7％漲幅。景氣雖因需求減緩而不振，但因之前船價高漲，上半年新船供給及訂船量並未大增，而年底船價下跌接踵而來的新船訂單預期也要到2023年底至2024年方能交船，在有基本大宗貨運需求下，明年船租應不致於大幅下跌。

東鹼營運包括硫酸鉀、純鹼及其系列產品代理業務及散裝貨輪航運三大領域。其中，硫酸鉀98％外銷，年產可達14萬噸，以分散市場為銷售策略。至於15艘營運輕便型散裝貨輪主為2.8,000DWT～3.8,000DWT範圍的散裝貨輪，前三季船舶事業營收占比近32％。

東鹼表示，硫酸鉀因主要原物料氯化鉀價格高漲，全球出廠價亦隨之調漲。惟第三季全球氯化鉀、硫酸鉀價格拉回，客戶採購多持觀望延遲下單。

考量氣候變遷、經濟走弱，不少國家幣值貶幅大，肥料採購數量恐大幅減少，明年上半年硫酸鉀市場恐趨緩：若大陸明年第一季取消化肥出口相關海關監管，對台灣硫酸鉀外銷也造成衝擊。

此外，東鹼航運事業採短、長期租約所擁有之船隻，以短、長期租約錯落方式出租以平衡季節性及景氣循環影響。