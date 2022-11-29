閎暉表示，受到通膨與庫存調整影響，明年景氣能見度不高，但一旦景氣不確定因素下降後，閎暉明年營運仍有機會繼續成長，而明年營收成長主要動能將來自於穿戴式裝置相關機構件，閎暉在這個領域已有不少客戶，車用則需要更長的時間發酵。

閎暉29日舉行法說會，由閎暉總經理徐幼珍主持。華新科自從2021年入主閎暉後轉虧為盈，閎暉表示，今年前三季汽車零組件佔合併營收比重為51.4％，機構整合元件佔比為48.6％，前三季累計營收年增16.4％ 、營業淨利年增117.4％，稅後純益為8500萬元、EPS為1.25元，年增98.4％。

閎暉總經理徐幼珍表示，2021年擺脫虧損後，2022年經營重點為擴大營收，若2023年相關不確定性因素下降後，營運有機會繼續成長，而比起汽車零組件，穿戴式產品機構件才是是貢獻明年成長動能比較顯著產品線，目前閎暉有在穿戴裝置有多個客戶都已對營收有所貢獻，至於車用產品需要比較長的時間才會開始對營運有更多的貢獻。

展望未來，閎暉強調，面對通膨及庫存調整等負面因素，短期內相關產業能見度不高，預期2023年下半年全球需求才會較為明朗。

閎暉表示，將持續調整全球布局，閎暉在台灣淡水、馬來西亞、中國蘇州都有生產據點，產能占比分別為馬來西亞50％、台灣4％，蘇州廠貢獻度降低但不會結束蘇州廠營運，而在新增產能方面，閎暉今年已取得馬來西亞檳城二城的土地，明年開始建廠，預估2024年中投產，將是華新集團在馬來西亞的第5座工廠，除現有客戶以外，也帶入醫療、工業、消費型產品客戶，另外，閎暉今年已成立日本據點，明年首季將新增德國據點，以貼近海外車用等客戶需求。

閎暉進一步表示，將善用各廠區所擁有的優勢，不設限的充分利用各類型資源以發揮綜效，因應未來長期規劃，提高馬來西亞廠區與台灣廠區的產能投資，並將產能分散在不同區域，以滿足客戶需求，並追求自動化的生產製程及動態提升生產應變彈性，以發揮生產營運綜效。