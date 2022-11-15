劍湖山咖啡茶藝博覽館「酷咖啡」品嘗台灣古坑咖啡。（劍湖山提供）

今年是台灣咖啡節20週年，在天氣涼爽幸福的11月，劍湖山世界也推出「啡嚐幸福」專案，11月4日至11月30日止，在劍湖山世界購票除了享66折，門票只要599元，再送最潮NFT無聊猿限定款濾掛咖啡1盒，加碼推出雲林縣民第2人只要20元，在指定賣店喝咖啡第2杯也只要20元，更多活動詳情，請見劍湖山世界官網。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界從2003年開啟對咖啡的執著，2019年以劍湖山的自有品牌Ku Coffee掛耳式古坑濾泡咖啡榮獲雲林良品伴手禮首獎，今年也配合台灣咖啡節20週年的活動主軸「咖啡元宇宙」，將自有品牌Ku Coffee掛耳式精選濾泡咖啡與最潮NFT無聊猿聯名，推出限量版無聊猿濾泡咖啡，也在劍湖山博物館以時尚野營風格搭上劍湖山的咖啡文化與NFT「無聊猿」與「GaBidot」來推出「元宇宙潮咖啡」，成為今年度古坑20個咖啡野營風策展打卡亮點之一。

到劍湖山世界除了享門票幸福價只要599元再送無聊猿限定款濾掛咖啡1盒外，只要是身分證住址或戶口名簿戶籍地址在雲林縣的鄉親，就可以搭配購買599元門票，享門票第2人只要20元之優惠；而詢問度很高的壽星優惠也同步啟動，11月壽星憑證購票門票只要299元。全民一起到劍湖山世界的「酷咖啡」、「珈琲之森」、「明星咖啡館」、「咕咕餐廳」等喝咖啡第2杯幸福價只要20元。

劍湖山假日限時限量的咖啡體驗活動，「咖啡烘豆秀」跟喜愛咖啡的朋友分享咖啡香以及「咖啡雕花」、「咖啡相框」等DIY體驗活動。此外，超驚奇演出「啡」看不可，彩虹劇場欣賞驚險刺激的「花漾魔幻特技秀」、在飛越恐龍谷可以距離跟恐龍互動的「恐龍實境秀」，還有假日限定，於幸福摩天輪前「歡樂好時光」，帶來幽默有趣的雜耍戶外秀。