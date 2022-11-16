南韓女子天團BLACKPINK巡演高雄站日前售票秒殺，門票轉售原8800元票價漲到40萬新台幣，黃牛炒作程度令人憤怒。美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）睽違5年舉辦全美巡迴演唱會，吸引數百萬歌迷搶票，空前的需求讓網站大當機，黃牛票更是驚人，最貴的門票從449美元（折合新台幣約1.4萬）被炒到2.27萬美元（折合新台幣約70.6萬）。

英媒衛報報導，泰勒絲將於明年舉行為期52天的全美巡演，票價落在49美元（折合新台幣約1500元）至449美元（折合新台幣約1.4萬）之間，門票於周五（18日）開賣，但持特定信用卡者可在周二（15日）預購門票。

殊不知，大量的歌迷蜂擁搶購，不少歌迷回報線上排隊等了足足八個小時，售票網站Ticketmaster大當機，其中大多沒搶到票。對此，Ticketmaster聲明表示，數百萬人同時搶購演唱會門票帶來空前需求，公司正緊急搶修以排除問題。

報導指出，雖然門票預購最初有透過驗證，阻絕黃牛或買票機器人，好讓粉絲能夠順利買票，但在像是StubHub等網站還是出現門票轉售，票價最貴炒到2.27萬美元。