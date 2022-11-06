美國女星席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）因演出迪士尼電視劇《少年魔法師》而走紅，她與小賈斯汀（Justin Bieber）交往七年經常傳出分手，然而，在2018年小賈斯汀宣布與海莉鮑德溫（Hailey Baldwin）結婚，近期她回顧過去表示，和小賈斯汀分手雖然是最心痛，但也是生命中最好的事。

席琳娜在15歲時因主演迪士尼電視劇《少年魔法師》爆紅，之後更參與多部電視劇及電影的演出，也與好萊烏唱片簽約組成樂團魔法少女席琳娜，但她曾坦言，即使在演藝圈多年仍感到格格不入，而樂壇上唯一的好友就是泰勒斯（Taylor Swift）。

席琳娜(左)與泰勒斯為多年的閨密。（圖／達志影像）

然而，席琳娜出道多年除了參與多部作品受歡迎外，她與小賈斯汀的戀情也是眾人的關注焦點，2011年她與男方開始交往，而交往七年來卻傳出13次分手，而在2018年再度傳出分手，事隔四個月後，男方居然宣布與星二代女模海莉訂婚，這消息讓大家十分震驚，席琳娜當時也因輿論壓力導致健康亮紅燈，而許多網友也質疑男方腳踏兩條船，對此男方也在IG發文霸氣護妻，而席琳娜也發出與海莉的合照，表示雙方並無芥蒂。

小賈斯汀與老婆海莉2018年宣布結婚。（圖／達志影像）

事隔多年，近期席琳娜在Apple TV+新片「席琳娜戈梅茲 傾聽我心」回顧過去，她坦言「我感覺到被過去的一段感情糾纏，好像沒有人想要放下這件事，但當我走出來了，就再也不害怕了。」她也認為這是生命中發生過最好的事，她不只得到傷痛，還從中得到了力量及勇氣。