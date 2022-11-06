24歲大陸女星關曉彤外貌清新甜美，還擁有108公分大長腿，人氣超夯的她更被冠上「國民初戀」、「國民閨女」的稱號，2017年她從韓團EXO紅回大陸的男友鹿晗公開承認戀情後，儘管這對金童玉女鮮少對外放閃，感情狀態仍常成為外界追逐的焦點，近日甚至傳出兩人已結婚登記，預計會在春節期間正式宣布。

關曉彤和鹿晗交往起初不受粉絲看好，不過5年多來小倆口的感情非常甜蜜穩定，男方甚至每年都在關曉彤生日時，在女方的社群平台準時送上生日祝福，讓粉絲跟著怦然心動，9月中旬就傳出訂婚的消息，近日甚至有一名自稱姊姊是經紀公司宣傳人員的網友爆料，小倆口已拿到結婚證書，讓粉絲都又驚又喜，紛紛獻上新婚祝福。

爆料網友表示從擔任經紀公司宣傳的姐姐口中，得知關曉彤和鹿晗已秘密登記結婚。(圖/微博)

該網友在網路曬出一張截圖，表示自己從擔任宣傳的親姊口中得知，鹿晗和關曉彤其實已秘密登記結婚，甚至有消息指，兩人連婚房都早已買好搬了進去，只是因疫情影響一直未舉行婚禮，不過兩人過年後將官宣結為夫妻，不過該消息未獲官方管道承認。

事實上，關曉彤曾在節目表示爸爸希望結婚年齡要有25歲，之後她今年生日還在微博發文：「真正的25歲來了，第三個願望送給你們」，似乎對自己越變越成熟頗為期待，至於男友鹿晗也曾透露，出道約10年就可以結婚，從他2012年出道算到今日，讓粉絲期待兩人的好事是不是真的要近了。