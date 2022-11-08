標準情緒勒索！有人妻在網上抱怨，婆婆打從婚前剛結婚就不斷對她洗腦「打算什麼時候要小孩？想生幾個？」，然而，婆婆發現洗腦沒用，竟開始對她酸言酸語，甚至還慫恿老公「找新對象」，但是婆婆發現這樣做無法成功，竟然開大打悲情牌，還在親戚朋友前當場淚崩哭出來，不過讓她最感到恐怖的狀況，婆婆竟然在夫妻倆面前做出輕生的舉動，讓她相當無奈。

一名人妻在「Dcard」論壇發文，她表示在和老公結婚前，就知道婆婆很想要抱孫子，而老公是家中唯一兒子，從婚前到剛結婚時，婆婆狂問她「打算什麼時候要小孩？想生幾個？趁身體年輕趕快生一生」，對她不斷的洗腦，並且，還會幫她燉補品，買她喜歡吃的菜，還會把她當作自己的女兒對待，但是，她想到自己才26歲，老公30歲還太年輕，也不想這麼快被孩子綁住，面對婆婆的洗腦總是敷衍帶過。

沒想到，結婚半年後，人妻感受到婆婆對她的態度有了重大轉變，她上班回到家，只是坐在沙發上滑手機，就被婆婆指桑罵槐提到，「某家媳婦好吃懶做，都不做家事，也不生一個小孩讓自己忙」，有次，她偷看到老公與婆婆的對話紀錄，經然驚見婆婆慫恿老公「找新對象跟她離婚！」，並認為她太年輕，太有自己的想法。

之後，她發現婆婆酸言酸語的招式對她都沒用，便打起了悲情牌，指出公公去世的早，夫妻都在上班，家中只有一個孤單寂寞，希望她能夠生小孩來陪伴，甚至在10個人都家庭聚會上，居然「哭到差點喘不過氣，哭到說乾脆現在死一死比較痛快」，讓親戚朋友嚇壞。

不過，讓她最感到恐怖的狀況，婆婆居然在她們夫妻倆面前做出輕生的舉動，這一舉動，也讓老公認為「真的該生個孩子才能阻止這樣的行為」，但是她認為婆婆事故意演給她們看，而且也還沒做好生小孩與當媽媽的準備，夫妻2人談到最後也不愉快的結束。

文章一出，網友紛紛留言表示「妳婆婆跟你老公都非常不行」、「標準情緒勒索」、「妳現在讓步她知道這招有效就會得寸進尺的」、「是我就離了，婚前就說好的事情反悔還理所當然」、「原本還可能會想生，但情勒就謝謝再聯絡了」。

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