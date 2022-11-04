這種男友趕快放生吧！有正妹和男友與閨蜜在校外合租整棟透天，有天她因為身體不舒服提早下課回家，竟然發現男友在廁所內，便躲在一旁觀察，下秒竟然看見男友拿起閨蜜的蕾絲內衣褲狂聞外，竟然還把內褲放進褲子裡抖動，她看著男友洩慾的這段期間，整個人愣住，並感到「好噁心也好痛苦」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示和男友與閨蜜在校外租整棟透天一起住，某次因為身體不適，便提早離開學校，回到家之後走到後陽台，看現玻璃門反射出廁所內有人，竟然是自己男友，便躲在一旁的樓梯口觀察對方，豈料，男友竟然拿著閨蜜的「蕾絲內衣褲」狂聞，左手拿著內衣搓來搓去，右手則是把內褲放進褲襠裡抖動。

她見到男友這樣的行為完全嚇傻，男友短短1分鐘的動作，她彷彿時間已凝結，後來看著男友發洩完畢，便裝作沒事的將內衣褲放回去離開，她也一個人默默地走回學校社辦待到天亮，這期間有同學和男友打電話來關心，但她都不敢接起來，也不敢將這事情告訴閨蜜，她感到「好噁心也好痛苦」。

文章一出，網友紛紛留言表示「是我的話，直接分手」、「跟閨密講，跟男友分手」、「請好好保護妳閨密」、「感覺這個男的會狡辯說他以為內褲是妳的」、「這種男友趕快放生吧，不要留著過年」、「這年頭噁男怎麼這麼多」、「一個人待在社辦感覺好難受」、「他竟然一分鐘就洩慾了？」。