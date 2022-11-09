「正視數位媒體興起」東華公共事務研究學會榮譽理事長田俊雄，今(13)日應邀參加花蓮縣地方稅務局辦理「新聞危機處理暨新聞撰寫實例分享」講座，剖析台灣民眾經常透過社群平台或訊息分享新聞，充分體現媒體數位時代的力量崛起。

花蓮縣地方稅務局副局長廖美惠代表局長呂玉枝致詞說，縣長徐榛蔚相當重視縣府公共政策和各局處新聞撰稿品質，邀請台灣公益新聞金輪獎入圍的前聯合報記者田俊雄榮譽理事長，分享危機處理及增進新聞寫作心得，藉此提升同仁認識媒體，與深化公共服務品質。

東華公研學會榮譽理事長田俊雄表示，公部門必須正視數位媒體興起。(戴志揚翻攝)

東華公研學會榮譽理事長田俊雄表示，公部門必須正視數位媒體興起。(戴志揚翻攝)

田理事長首先剖析當前數位新聞媒體環境競爭，依據牛津大學「路透新聞學研究所」公布《2022年數位新聞報告》(Digital News Report 2022)指出，台灣民眾接收新聞資訊來源，依序為網路(84%)、電視(59%)、社群媒體(58%)及報紙雜誌等實體刊 物(16%)。

值得注意的是，與去年相比，網路及社群媒體皆呈上升趨勢。另，台灣民眾經常透過社群平台或訊息分享新聞，最常使用平台依序為Line(49%)、臉書(45%)及YouTube(40%)。充分體現媒體數位時代的力量崛起。

在面對突發性危機事件，田理事長認為，一旦積非成是，後果不堪設想，因此，宜正視新聞風險控管，有效防範突發事件，建議即時導正視聽，以降低負面衝擊，內容深入淺出，獲研習學員熱烈迴響。

透過實際案例分享，講解危機處理及新聞稿撰寫技巧，內容生動活潑，不僅提升施政績效與政策傳播效能，也能傳遞新聞傳播領域的知識。(戴志揚翻攝)

2001年，美國遭到9.11襲擊， 時任總統小布希對「安全與自由回應措施」發表演說，民望飆升至92%，更維持逾八成近四個月。時任紐約市長朱利亞尼即時現身世貿現場協助救援工作，發表激勵人心之言論 帶領全市走出陰霾，令其民望急升，曾高居79%支持率，獲傳媒冠以「美國市長」美譽。

2020年初，新冠疫情肆虐全球，重創美國，紐約州長安德魯.古莫(Andrew Cuomo)帶領市民抗疫，成為全美媒體關注焦點， 由44%飆升至87%。川普總統在這段領導同時，僅獲41%的認同，之後也影響到他的競選連任之路。

透過實際案例分享，講解危機處理及新聞稿撰寫技巧，內容生動活潑，不僅提升施政績效與政策傳播效能，也能傳遞新聞傳播領域的知識。(戴志揚翻攝)

回顧2018年0206花蓮大地震，時任縣長傅崐萁指揮縣府團隊迅速完成救援、拆除、安置、救助等重建作業，凝聚人心團結地方民力。在短短不到三個月，傅縣長滿意度77.2％，縣府團隊施政分數75.4分，榮獲遠見雜誌評鑑五星殊榮，殊為可貴。

今年0918池上大地震，重創花蓮南區三鄕鎮，縣長徐榛蔚指揮縣府團隊積極投入救援拆除、安置救助等重建作業，發揮高效精神，並偕同立委傅崐萁爭取中央資源，與台積電、慈濟等單位持續合作，即時追蹤相關救助等後續作為，展現領導者危機處理能力。

在新聞寫作案例分析，田俊雄建議宜掌握發稿時效，內容應符合邏輯，文稿導言、各段需相呼應，從重視人民觀點的角度撰寫，好的政策因人民受惠，進而寫出好新聞，提升新聞故事內涵，感動人心。

會後，稅務局企劃科員説，經由寫作案例改寫，能加深寫稿信心，將來撰寫新聞稿時，可以實際應用。一旦遇到新聞危機，亦能立即處置，課程內容深受啟發。

部分股長認為，透過講座讓大家了解到，在面對新聞媒體時，政府部門最重要的目標，是應有設定議題能力，並理性引導輿論。同時，好照片與新聞稿的搭配，更能傳達事件真實性及內涵。

眾多學員表示，透過實際案例分享，講解危機處理及新聞稿撰寫技巧，內容生動活潑，不僅提升施政績效與政策傳播效能，也能傳遞新聞傳播領域的知識。