陸綜《再見愛人2》開播了，邀請到三對夫妻談談當時在婚姻中的心路歷程，其中有對恩愛18年卻在晚年選擇分居的艾威、陳美玲，他們曾被譽為香港演藝圈的模範夫妻，歷經妻子抗癌等問題，但卻還是最終選擇分居，兩人上節目吐露真實心聲，原因也隨之曝光。

艾威出生於香港，14歲時加入TVB電視台，便開始了自己的演員生涯，大多以配角的身分出現，出道43年也累積了不少知名度，而陳美玲則是圈外人，選美冠軍出身，從事手錶工作。1991年，兩人一見鍾情，相戀11年，攜手走入婚姻，一度被稱為模範夫妻。

不幸的是，陳美玲患上子宮腫瘤並引發多囊肝、肝腹水等多種並發症，艾威花光了百萬家產，日日夜夜陪伴在病床前，甚至對陳美玲說：「我的肝，腎都準備好了，我有的都可以捐給你。」兩個月之內經歷了三次大手術，陳美玲總算撿回了一條命，但身體和精神也變得很羸弱。

為了緩解壓力，陳美玲迷上了麻將，常常忽視訊息與電話。艾威埋怨陳美玲不懂得愛惜自己的身體，勸說幾十次無果後，他下了最後通牒：「你再打一次麻將，就代表我們離婚了。」陳美玲則是透露，一周7天，他幾乎天天嗜酒；同時也和艾威說「若你不喝酒，我就戒打麻將。」但每次換來的都是一句：「我為什麼要戒酒呢？」雖然艾威自認為是為對方好，但當其他嘉賓問到：「你到底是生氣打麻將還是生氣她不聽你的話？」，艾威沉默良久才回答是因為後者。

妻子吐露心聲。(圖/微博)

雖然不知道艾威和陳美玲後續會如何發展，但可以肯定的是，他們還依然深愛對因為分開兩年，兩人都並未在離婚判決書上簽字，為的就是其中一方去世時，另一方能合理地去處理一切後事。不難看出只要心結解開，兩人能夠再續前緣。

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