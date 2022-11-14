48歲男星馮德倫近日上知名導演、演員谷德昭的節目暢聊演藝事業，他坦言比起做演員，他對於幕後工作更感興趣並表示：「如果是一輩子，可能做導演比較好，你的生涯會更長。」至於最欣賞哪位女演員，馮德倫也講出真心話。

馮德倫和舒淇兩人從朋友變情人，至今結婚6年，消息一出獲得外界祝福。舒淇在演藝圈的成就與表現有目共睹，演技自然不在話下，但馮德倫坦言：「我最喜愛的女演員是梅麗史翠普（Meryl Streep），由她以前和現在的戲，會看出她選的作品，隨着她的改變，選的作品也不同，但總之有質素。」顯然不怕老婆會生氣。

馮德倫上節目透露最喜歡的女明星。(影片/Youtube)

谷德昭不免俗地還是聊到婚姻生活的相關話題，但馮德倫一聽到「舒淇」兩字，頓時有點不知所措，笑稱觀眾並不想知道這種雞毛蒜皮的小事，但現場觀眾馬上起鬨回答「想知道」，但馮德倫依然隻字未提，以笑帶過，雖然兩人已經結婚6年，但還是小心翼翼的保護這段婚姻。

除此之外，谷德昭在節目中拿出馮德倫24歲和48歲的照片，現場觀眾都認為馮德倫越老越帥，比年輕時更加有魅力，身材依舊維持得很好。關於這點，馮德倫透露或許這和自己很少喝酒、勤做運動有關，被谷德昭大力稱讚是被英俊外表耽誤的導演。