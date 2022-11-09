宜蘭一名駕駛日前疑似因走錯路，開車進一條超級窄的田間小路，路寬幾乎只能勉強讓一輛小車通過，稍有偏差就會摔進田裡，男子與副駕女子見道路越來越窄，竟開始大笑，女子尖叫喊媽媽，說「不要玩啦，你要掉下去」、「慢一點啦」，2人邊罵髒話，邊冒險往前開，還伴隨著笑聲，有趣過程讓網友笑翻。

臉書「黑色豪門企業」曝光影片，該名駕駛與副駕女子行駛在一處路口右轉，進入一條極狹窄的鄉間小道，且路寬越來越小，男子見狀罵了聲「X拎X啊」，女子則說「就跟你說…」，接著2人開始不斷狂笑，甚至一度笑到說不出話，男子還說「該不會等一下要倒退出去吧」，女子也一邊笑，一邊說「不要不要啦」。

男子與副駕女子道路越來越窄，竟開始大笑，女子還尖叫喊媽媽，說「不要玩啦，你要掉下去」、「慢一點啦」，2人邊罵髒話，邊冒險往前開，還伴隨著笑聲。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

男子與副駕女子道路越來越窄，竟開始大笑，女子還尖叫喊媽媽，說「不要玩啦，你要掉下去」、「慢一點啦」，2人邊罵髒話，邊冒險往前開，還伴隨著笑聲。（翻攝自臉書「黑色豪門企業」）

影片中該條小路有許多彎道，寬度僅僅「一輛轎車寬」，每過一個彎道，寬度似乎越來越小，車內2人則狂笑不已，女子說「不要玩啦，你要掉下去」尖叫大喊救命和好幾聲媽媽「窗戶關起來，等一下掉下去」、「慢一點啦」，男子則要對方不要吵、不要抓他，還問說「我是嚕壁（磨壁）嗎」，爆笑過程引起網友討論。

其他網友留言「磨到牆壁都笑成這樣，這一家人可以幸福一輩子」、「Google導航容易導到這種小路很討厭」、「沒車真的是大幸運」、「她笑我跟著笑」、「遇到這種事還能談笑風生，佩服佩服」、「電線桿有吊車電話嗎」、「過了代表你路考及格」、「車上妹妹一定很可愛，第一次不覺得旁邊的吵，哈哈」。