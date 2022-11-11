知名網紅鍾明軒最近剛結束為期5個禮拜的紐約遊學生活，就飛往洛杉磯開啟另一段10天的旅程，而他在最新發布的影片中，開箱入住的Airbnb時，驚見1詭異現象，讓他嚇到頻尖叫。

鍾明軒離開紐約後，去到洛杉磯旅遊，而他也開心要開箱新入住的Airbnb，他也透露這裡是「微高級aparment」，住1晚約台幣1萬元，剛進門時他相當興奮，看起來對環境很滿意，未料當他一開浴室後面的門，就聽到客廳那側的門自己開啟，讓他直接嚇到，默默去關上門。

鍾明軒打開浴室後面的門會連接到臥室。(圖／取自鍾明軒YouTube)

結果開浴室的門，客廳這側的門也自己打開。(圖／取自鍾明軒YouTube)

雖然不知道為何門自己開啟，鍾明軒仍決定繼續開箱，但他2度打開浴室後面的門時，客廳那側又傳來開門聲，讓他崩潰直呼：「什麼意思啦？嚇到啊，我是一個人在這邊不要鬧」。

而他用力關好門後，決定3度開啟浴室後面的門，但依舊上演同樣情況，讓他忍不住放聲尖叫，「是連線的對不對？是有人是不是？不要給我開玩笑喔，我原地先嚇到欸，請出來！誰！」

鍾明軒開箱新入住的Airbnb。(影／取自鍾明軒YouTube)

事後網友看了鍾明軒的影片，針對這看似靈異的現象，也紛紛留言表示應該是因為氣壓的關係，門才會自己打開，而鍾明軒也回覆「結果後來我把另外一個門給反鎖，照樣會這樣打開，超特別的設計。」