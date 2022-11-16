台中港32號碼頭一只10月底，自美國洛杉磯裝載貨櫃輪載運來台，16日下午2時許抵台中港碼頭卸下的空櫃中，發現一具女性遺體。台中港務警察總隊接獲報封鎖現場，警方在遺體旁皮夾內發現身分證件，初步比對遺體特徵，該女疑為美國堪薩斯州居民。警方將該遺體移往台中市立殯儀館，並報請檢察官相驗及報請刑事局國際科，聯繫AIT協助聯繫家屬。

台中港務警察總隊刑警隊長施俊旭說，警方追查發現，該貨櫃於10月底自美國裝載後，由洛杉磯出發到台灣，在16日下午2時許，運抵台中港32號碼頭貨櫃場卸下。警方發現該女遺體已出現屍水，身體有脫水情形，研判死亡已一段時間，死因和死亡時間待檢察官和法醫相驗。

警方在該只空櫃中採取相關跡證，於遺體旁發現一個皮夾，根據皮夾內身分證件，初步與遺體特徵比對，研判死者疑為美國堪薩斯州41歲的女子。警方指出，這起在空貨櫃中發現有女遺體，是台中港開港46年來首見；特別是從未遇過這種涉外案件，美國人死在空貨櫃中，由貨櫃輪運抵台中港才被發現。

警方表示，全案不排除任何的可能性，已將遺體運抵台中市立殯儀館，全案依不明死亡案規定處理，並報請檢察官相驗及報請刑事局國際科，聯繫AIT協助聯繫家屬，進一步協助處理善後並調查真正死因中。