英國《金融時報》周一報導，高盛出具報告指出，如果美國和歐洲到2030年額外砸下超過1600億美元開發電動車（EV）電池，就可能斷開對中國此項產品的依賴。

高盛並在報告中指出，由於南韓LG和SK海力士在美國大舉投資，該投銀分析師認為未來3到5年內，即使不靠中國，對電池成品的需求也能得到滿足。

高盛在報告中估算要實現自給自足的供應鏈，與中國競爭的國家需要在電池上砸入782億美元，在相關零組件上砸下604億美元，在鋰、鎳和鈷的開採上支出135億美元，以及在這些原材料的提煉方面砸下121億美元。

高盛並預測3年內，南韓電池製造商在美國的市占率將從2021年的11%大提升至55%左右。

目前，包括原材料的開採與提煉，全球的電動車電池生產由中國占有主導地位。

《金融時報》報導，高盛分析師認為歐洲和美國的保護主義政策，以及減少對中國關鍵礦物依賴的新型電池化學物質，可能削弱中國的主導地位。