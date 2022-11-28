歐洲股市周一從近三個月的高點回落，能源股、零售股和礦業股領跌。中國各地出現對於嚴厲防疫封控措施的反抗聲浪，讓全球股市出現一波的拋售。

在亞洲股市普遍下跌之下，周一歐洲Stoxx 600指數早盤跌1.48點或0.35%，為439.25點。

中國在周一公布創紀錄的單日確診人數。此外在周末不平靜的抗議活動中，讓人擔心清零政策的管理，以及其對中國經濟的影響。

受到原油價格跌3%的推動，油氣股跌2.0%。金屬價格下跌，讓礦業股承壓，跌1.1%。

與中國業務往來較多的其它股票，包括汽車股、奢品股都在早盤明顯下跌。

瑞士信貸跌2.3%，報3.1瑞朗，股價創新低；該行的瑞士部門主管說，部分客戶已經提領了現金，但是只有很少數客戶關閉帳戶。

德國化學分銷商Brenntag跌7.6%；該公司宣布，已經與美國競爭對手Univar Solutions就可能的收購進行初步討論。