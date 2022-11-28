加拿大周日提出備受關注的印太戰略，將斥資23億加元（相當約17億美元）強化該國的軍事和網路安全，並承諾將與中國在氣候與貿易議題進行合作，但同時也將採取措施應對中國帶來的威脅。

根據這個長達26頁的印太戰略計畫，加拿大政府準備收緊外國投資規則，以保護知慧財產權，並防止中國國有企業搶買加拿大的重要礦產。

加拿大正尋求加深與印太地區的關係。這個快速蓬勃發展的地區由40個國家組成，經濟活動產值逼近50兆加元。但中國才是加拿大印太戰略通篇的重點所在，在兩國關係「結霜」之際，這項戰略計畫提及中國超過50次。

在溫哥華舉行的記者會上，加拿大4位內閣部長輪流解說這項新計畫，並表示這對加拿大的國家安全、氣候與經濟目標至關重要。外交部長Melanie Joly表示，我們將參與外交事務，因為我們認為外交是一種力量，同時我們有堅定的意志，這就是為什麼現在我們提出一個非常透明計畫與中國接觸。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨政府想要分散過於倚重美國的貿易和經濟關係。據據9月份的官方數據，加拿大與中國的雙邊貿易占加國總貿易額不到7%，而與美國的貿易占比高達68%。

這項新出爐的亞太戰略也凸顯出加拿大在與中國建立關係所面臨的兩難處境，與中國深化關係料將給加拿大出口商帶來巨大的契機，但北京想要塑造的國際秩序，與加拿大的利益和價值觀越來越偏離。

加拿大在其亞太戰略表示，中國是一個日益具「破壞性」的世界 大國，我們的方法是認清當今的中國，在兩國存在重大分歧的領域，我們不會示弱。

儘管如此，該文件表示，為解決一些「全球的生存壓力」，如氣候變化、全球公衛和核武擴散（nuclear proliferation）等，加拿大有必要與全球第二大經濟體合作。

加拿大和中國的關係在華為事件之後一直沒有太大起色。本月早些時候，加拿大以國安為由，命令三家中國公司退出在加國關鍵礦業公司的投資。

該亞太戰略在提到中國的章節中表示，渥太華當局將檢討與修正法規，以便在外國國有企業與實體的投資威脅到加拿大的國家安全，包括投資我們的關鍵礦產時，政府能果斷採取行動。