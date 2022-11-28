連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受中國大陸封控疫情衝擊，2022年迄今營運不佳、前三季每股虧損達4.79元。集團表示，今年透過調整組織及縮減規模、聚焦維持營運穩健，並將資源集中海外市場發展，力拚2023年營運轉盈，盼2024年營收規模能重返正軌。

雅茗-KY今（28）日受邀舉辦法說，受中國大陸封控及內需消費疲弱等逆風衝擊，2022年前三季合併營收6.35億元、年減達46.04％，創同期新低。營業虧損1.48億元、歸屬母公司稅後虧損1.69億元、每股虧損4.79元，均提前創下年度新低。

雅茗-KY主力品牌「快樂檸檬」全球家數2019年突破千家規模，2020年續增至1105家。然而，由於中國大陸近2年受疫情衝擊嚴峻，近2年規模持續縮減，2021年減至893家，今年截至9月續降至555家，主因中國大陸門市家數自超過千家驟減至384家。

雅茗-KY坦言，近2年營運受疫情嚴重影響，中國大陸展店不易，加上產業競爭態勢惡化，故持續關閉虧損門市縮小規模、調整組織因應，以維持未來競爭力。不過，美國市場仍持續維持擴大展店，其他海外市場亦規畫加速發展步伐。

雅茗-KY指出，前三季中國大陸事業群營收占比自去年75％驟降至49.5％，其中9月僅約35％。美國事業群前三季營收占比自5.5％躍升至16.5％，若加計商貿物料營收則達逾30％。全球供應鏈商貿事業群則自12.2％升至23.2％，維持穩健貢獻。

展望後市，雅茗-KY表示營運聚焦做好5大重點，包括重新資源配置、打造全球茶飲創業平台、建立全球茶飲供應鏈平台、餐飲投資併購平台經濟、ESG企業等。今年透過大幅調整體質、縮減組織規模一次提列減損，中國大陸未來將以品牌授權及技術管理輸出為主。

雅茗-KY指出，集團將資源聚焦海外市場拓展，「快樂檸檬」截至9月美國總店數85家，目前在手已付款訂單約38家，今年有機會拓增至100家門市。其他海外市場合計共86家，目前在手已付款訂單超過20家，後續亦將加速發展腳步。