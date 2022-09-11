洛杉磯天使宣布想要轉手之後，華裔企業家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）考慮買下天使。黃馨祥也是美國媒體《洛杉磯時報》的老闆，根據《洛杉磯時報》報導，黃馨祥持有NBA湖人隊股份，他想要擴張在運動界的地盤。天使價值25億美元，不過黃馨祥更有錢，《富比世》估算他淨資產為69億美元（新台幣2130億）。

今年70歲的黃馨祥出生於南非，父母來自廣東，二次大戰時期避居非洲，他長大後移居美國當上外科醫師。他發展生技和照護事業，以及多次成功投資累積財富，2018年他以5億美元現金買下《洛杉磯時報》和《聖地牙哥聯合論壇報》成為首位掌握美國主要媒體的華裔老闆。

天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）持有球隊將近20年，2003年以1.8億美元入主球隊。隨著大聯盟球隊價值不斷上漲，先前最貴的紀錄是對沖基金大亨科恩（Steve Cohen）以24億美元購得紐約大都會，天使雖是小市場球隊，預計仍可突破這個紀錄。

黃馨祥更早之前想要買下道奇隊失敗，後來進軍美式足球NFL也未成功。天使現在有名將卓奧特（Mike Trout）與大谷翔平，卓奧特簽有長約，大谷將於明年球季後進入自由市場。一般認為大谷留隊的機率不高。即使新老闆願意花大錢將他留下，但是大谷表明想要加入強隊，最有可能是天使明年季中將他交易出去換取強力新秀。