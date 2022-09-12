大谷翔平第34轟。（MLB臉書）

天使對太空人系列賽最終戰，也是雙方例行賽最後一戰，前役才登板拿下勝投的大谷翔平就敲出了個人第34轟。登板隔天就開轟，這和他前次打藍鳥的表現是一樣的。另外他本月4日登板擊敗太空人，輪休一天之後對戰老虎就敲了雙響炮。然而太空人布瑞格曼（Alex Bregman）奮勇敲出滿貫轟，天使連續6戰開轟的「神鱒」卓奧特（Mike Trout）又輪休，終場太空人12比4痛宰天使，堂堂邁入第90勝。

太空人是美聯戰績最好的球隊，碰上軟弱的天使一向是手到擒來，除了大谷登板的時候。大谷本季對太空人登板5次，天使贏了4場，大空人總計只從他手裡拿到4分，稱得上是「太空人殺手」。對於太空人而言，幸虧大谷在爛隊沒辦法打季後賽。

天使此戰讓莫尼亞克（Mickey Moniak）打第一棒，他周旋了8球擊出強勁的右外野三壘安打。投手賈西亞（Luis Garcia）連用兩顆曲球來吊大谷，第一次他揮空，第二球就被大谷撈回來成為兩分炮！大谷本季非常會打變化球，對方投手已經快要沒有武器可以對付他，這一轟也讓他追上隊友卓奧特，在美聯全壘打排行榜並列第2。

太空人3局下連續5人上壘，包括觸身球攻佔滿壘之後，天使緊急換投，結果遭到猛將布瑞格曼推打到右外野牆外，滿貫全壘打！太空人一口氣逆轉比分，讓天使再也沒能追上。