例行賽最後階段，各區龍頭逐一就位，剩下兩個聯盟各3席的外卡爭奪戰。美東勁旅藍鳥本月打出13勝4負，加上連續兩戰殺退金鶯，終於讓局勢比較明朗。美聯外卡從最激烈的5搶3即將分出勝負，藍鳥、光芒、水手與後面追趕的金鶯、白襪差距拉開到5場勝差以上。

藍鳥今年7月中開除了總教練蒙托約（Charlie Montoyo），當時美東5隊勝率全數超過5成，除了洋基獨霸，藍鳥和其餘3隊持平。雖然戰績還可以，蒙托約又遇到一次2勝9負的低潮，讓球團臨時決定換帥，留下46勝42負。接手的代理總教練史奈德（John Schneider）後半段摘得37勝21負，成為藍鳥振翅高飛的重要功臣。

史奈德18日戰勝金鶯之後說：「這是每個部分加總起來的成果，我們有很好的先發投球、適時的安打與優異防守。我們將面對很強的隊伍，但我們目前打得非常好。」後半球季不斷試圖篡位的光芒最終被藍鳥超車，藍鳥甚至還有機會追上洋基（雙方剩餘一次3連戰）。反倒是光芒與洋基之間沒有比賽，光芒還得在本月對決藍鳥4連戰。

《坦帕灣時報》分析，光芒假設掉到外卡第3席，季後賽他們首輪將碰上守護者，次輪再碰洋基。反倒是外卡前兩席必須在分出高下之後於次輪碰上最強的太空人，因此「技術性」落到外卡第3或許是好主意。