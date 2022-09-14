賈吉第57號全壘打。（MLB臉書）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）最近忍了5場沒敲全壘打，14日做客老冤家紅襪的芬威球場，賈吉一口氣轟出雙響炮，單季第56轟、第57轟出爐！距離美聯61轟的「馬里斯障礙」只剩4支大棒了，單場4打數3安打，連打擊率都一路上升到0.310。雙方前9局總計6支全壘打，洋基殺到延長賽以7比6險勝。

紅襪菜鳥卡瑟斯（Triston Casas）2局下率先轟出兩分彈。洋基岡扎勒斯（Marwin Gonzalez）3局上也回敬一發兩分彈追平，但是紅襪該局下半馬格爾（Reese McGuire）又來一發陽春炮超前。6局上終於輪到賈吉動手，他上來鎖定第一顆進壘的彈指曲球，轟成追平比數的陽春炮！

Gleyby clears the bases 👊 pic.twitter.com/Bqe7PVW5tL — New York Yankees (@Yankees) September 14, 2022

洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）有失水準，雖然送出10張老K，但他6局下又遭到波格茲（Xander Bogaerts）陽春炮狙擊，總計6局挨3轟、失4分無關勝敗。第8局洋基輪回到第一棒賈吉，紅襪換了投手，一顆滑球沒有投好，被賈吉撈到左外野，再次追平比分，飛越「綠色怪物」圍牆成為第57轟！

第10局又輪到賈吉，這次紅襪不敢拚了，直接敬遠四壞送他上壘。托瑞斯（Gleyber Torres）在滿壘時一支二壘打掃下3分。紅襪下半局藉著安打與投手暴投追回2分，但是狄弗斯（Rafael Devers）吞下再見三振飲恨。除了馬里斯（Roger Maris）的61轟，洋基還有貝比魯斯（Babe Ruth）60轟和59轟紀錄，賈吉目前是隊史第3人。