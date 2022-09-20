國聯東區龍頭大都會今天推出從傷兵名單回歸的賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)先發登板，他馬上就為球隊做出貢獻，面對釀酒人拿下本季第10勝外，還投出6局的完全比賽，送出了多達9張老K，儘管薛爾瑟遭提前換下，無緣挑戰大聯盟10年未見的完全比賽，不過大都會還是在他的完美表現之下，以7：2擊敗釀酒人，大都會也確定搶下季後賽其中一席。

因左腹斜肌受傷，本賽季第2度進入傷兵名單的薛爾瑟，用高昂狀態迎來回歸後首場比賽，對陣釀酒人僅用68球投完6局，甚至保持著完全比賽的狀態，只不過考量到這只是薛爾瑟回歸後的首場比賽，大都會總教練修瓦特(Buck Showalter)決定忍痛將他提前換下，若不是近期出現傷勢，依照薛爾瑟的用球數以及火燙狀況，有可能將寫下大聯盟史上第24場完全比賽。

Career win No. 200 for Max Scherzer sends the Mets to the postseason! pic.twitter.com/fMNd0DMgVr — MLB (@MLB) September 20, 2022

此戰薛爾瑟主投6局無失分並送出9次三振，沒有讓任何1名釀酒人打者上壘，拿下本賽季第10場勝投，不過大都會牛棚並沒有讓完全比賽保持太久，接替薛爾瑟登板的梅吉爾（Tylor Megill）遭到葉利奇(Christian Yelich)敲出二壘安打，再被泰萊斯（Rowdy Tellez）打出全壘打失2分，完全比賽、完封接連破功，但是釀酒人也只在第7局出現攻勢，大都會最終仍以7：2收下勝利，也是薛爾瑟職業生涯第200勝，而大都會拿下這一勝，也代表剩下賽事他們如果全數落敗，最差也會有國聯外卡第3的席次，因此大都會也順利闖進季後賽熱鬥當中。

The Mets are headed back to the postseason for the first time since 2016! pic.twitter.com/MSp6MQmgf7 — SNY Mets (@SNY_Mets) September 20, 2022

同為準名人堂成員的道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，在今年首場先發同樣有著7局完全比賽的強勢表現，投球數僅80顆也相當精簡，不過礙於柯蕭在去年球季末曾出現傷勢，今年1月份才開始練投，加上先前因為封館春訓縮短，導致沒有足夠的熱身量，種種原因讓道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)在賽前就已經規劃柯蕭的投球局數，看到薛爾瑟以及柯蕭的案例，要完成聯盟史上極其罕見的完全比賽，天時、地利、人和三者可說是缺一不可。