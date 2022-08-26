今天在大聯盟場上大都會以3：1擊退洛磯，此戰他們派出「地表最強右投」狄葛朗(Jacob deGrom)掛帥先發，他不負眾望繳出優質成績，主投6局僅失1分，送出9次三振，靠隊友3分進帳就拿下勝投，目前戰績是3勝1敗，自責分率2.15，依舊是大家熟悉的那個狄葛朗，而大都會也因此取得本季第80勝！

Jacob deGrom was Jacob deGrom tonight. 🔥 pic.twitter.com/wuo5cVt61Z — MLB (@MLB) August 26, 2022

大都會本季一飛衝天，在薛爾瑟(Max Scherzer)、狄葛朗交替缺席情況下仍保持好成績，如今兩人都歸隊，幫球隊注入強大士氣。狄葛朗今天迎來復出後第5戰，主投6局被敲3安打失1分(全壘打)，飆出9K僅有1次保送，而且在第6局才被對方攻破，下場時以3：1領先，後面3名牛棚相當給力，接連守住了比賽。

打線3局給予支援，林鐸(Francisco Lindor)敲滾地球拿下1分打點，此戰2打數無安打，但選到2保送，打擊率.271，接著阿隆索(Pete Alonso)連選3顆壞球，然後逮中94 mph四縫線快速球，轟出中外野形成2分炮，分差擴大到3：0領先。6局狄葛朗才被麥克曼(Ryan McMahon)敲出陽春炮，但最後仍功臣身退。